Ucraina | una mina vagante in Europa?

“Gloria all’Ucraina” dal balcone di casa : incriminata una famiglia in Russia Mosca, 3 gennaio 2024 – Una intera famiglia in Russia è stata incriminata di discredito delle forze militari per aver esposto sul balcone della loro ... (ilfaroonline)

DIRETTA Ucraina - attacchi massici russi : sostegno Sunak a Zelensky DIRETTA Ucraina, tutti gli aggiornamenti in tempo reale in merito a quello che si sta verificando nel Paese europeo orientale e non, oramai arrivato ... (notizie)

La guerra in Ucraina - una seconda chance per l’Europa? Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di World Review del New York Times. Si può comprare già adesso, qui ... (linkiesta)