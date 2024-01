Ucraina-Russia | maxi scambio di prigionieri | il più grande dall’inizio della guerra

Purtroppo, però, le parole di Bergoglio finora non sono state ascoltate dai governi, soprattutto occidentali, e la guerra trail 24 febbraio compirà due anni, ad essa, sottolinea Il ...Un segnale di dialogo tramentre la guerra si avvia verso il 'traguardo' dei due anni. E' stato completato un maxi scambio di prigionieri fra Mosca e Kiev, il maggiore dall'inizio del conflitto. L'ha ..."Mariupol. La rinascita dopo la guerra". Una mostra-conferenza in programma a Modena sulla città di Mariupol, rasa al suolo e strappata dalla Russia all'Ucraina nella guerra in corso da quasi 2 anni, ...Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...