Uccisa alla festa di Capodanno | oggi la convalida del fermo del nipote

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terrà nel pomeriggio, davanti al gip di Napoli Nord, ad Aversa (Caserta), l’udienza didelemesso nei confronti di Gaetano Santaiello, l’imprenditore 45enne originario di Afragola (Napoli), ma residente a Milano, accusato dell’omicidio della zia,con un colpo di pistola esploso per errore mentre con la sua famiglia stava festeggiando ilnell’abitazione di Afragola di cui è affittuario. Santaniello, reo confesso, difeso dall’avvocato del foro di Milano Francesca Salvatici, è accusato dai carabinieri di omicidio colposo, detenzione, porto e ricettazione di arma da fuoco, una pistola calibro 380, acquistata, secondo quanto ha riferito l’indagato ai militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, per festeggiare il nuovo anno. L'articolo ...

