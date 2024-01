Uccisa alla festa di Capodanno | con l’arma trovata anche della droga

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiC’eranodelle dosi di cocaina nella busta di plastica dove i carabinieri hanno trovato la pistola dquale è partito il colpo che ha ferito mortalmente Concetta Russo, la 55enne raggiuntatesta da un proiettile calibro 380 mentre stava festeggiando ilad Afragola, vicino a Napoli. A sparare, inavvertitamente, è stato il nipote Gaetano Santaniello, 45 anni, ora in carcere con l’accusa di omicidio colposo e di porto di arma rubata. La busta, con, alcuni proiettili e la sostanza stupefacente è stata recuperata proprio grazie alle indicazioni rese da Santaniello durante l’interrogatorio reso in caserma. Dopo una iniziale reticenza da partefamiglia, il primo a riferire ai carabinieri la verità sulla tragedia è stato un suo ...

Tutto è accaduto poco dopo la mezzanotte: il nipote ha ceduto alle insistenze di un familiare e ha recuperato una pistola. Dopo avere estratto il caricatore e snocciolato i proiettili per farla vedere ...