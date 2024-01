Uccide la moglie a padellate e simula una caduta | arrestato per femminicidio

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Rosa D’Ascenzo, 72 anni, non è morta per unadalle scale, come asseriva il marito, Giulio Camilli, 74 anni. È stato lui a massacrarla a colpi di padella. I medici del pronto soccorso di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, da cui è andato l’uomo il giorno di Capodanno, hanno subito notato che qualcosa non andava. Camilli è stato sottoposto a fermo per omicidio aggravato con rischio di fuga dalla procura di Tivoli. Una storia di degrado estremo quella su cui hanno fatto luce gli inquirenti, indagando sul primo caso didel 2024.Leggi anche: Lamorta in ospedale non eradalle scale, sospetti sul marito A sinistra le pesanti condizioni abitative della coppia e a destra Giulio CamilliLa lite e il massacro nel tugurio in cui viveva la coppia La coppia viveva in un’abitazione ...