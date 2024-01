Truffe online in crescita | + 20% in 12 mesi | aumentano i reati contro la persona

Il 2023 è ormai alle spalle e sono tantissimi gli italiani che attendono l’inizio dei saldi per poter fare qualche acquisto in più, sfruttando le ... (dilei)

La casistica delleche spaziano dall'annuncio evocante nomi dei prodotti più celebri del nostro paniere all'uso illecito delle denominazioni sul packaging fino alla vendita di ......a Ryanair un'ingiunzione permanente contro le operazioni di queste agenzie di viaggi. vedi ...aeree più basse senza sovrapprezzi delle OTA pirata e informazioni di contatto false o altre...Kai Zhuang, uno studente cinese negli Stati Uniti per uno scambio culturale, è stato trovato dopo una settimana in stato di assideramento ma vivo dopo che ai suoi… Leggi ...Secondo il report di fine anno della Polizia Postale, in Italia le truffe online hanno registrato 137 milioni di profitti illegali, in aumento del 20% in dodici mesi, trainate dal falso trading online ...