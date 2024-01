True Detective 4 | le prime recensioni dagli USA definiscono la serie eccellente

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ledi4 della stampa USA elogiano latv, definendolae un ritorno ai fasti della celebre prima stagione. La quarta stagione dellaHBO, con protagoniste Jodie Foster e Kali Reis, ha attualmente ottenuto punteggio del 100% su Rotten Tomatoes e sembra che sarà la migliore stagione dopo la prima con Matthew McConaughey e Woody Harrelson. Diretta da Issa Lopez, il 14 gennaio per il pubblico. Decider scrive: “: Night Country non raggiunge mai le note di noir smielato per cui erano note le stagioni di Pizzolatto, ma è precisissima e agghiacciante. La Foster è fantastica, Reis una rivelazione e López un autore in ascesa“. Per AwardsWatch: “La visione di López si libera dalla ...

True Detective sta per tornare con la quarta stagione. La serie antologica creata da Nic Pizzolatto è pronta a riprendersi la scena con il quarto ciclo di episodi intitolato Night Country. "True Detective: Night Country" è un'ode a come le buone idee possono sopravvivere a tutto, anche ai loro creatori. La quarta stagione della serie poliziesca fenomeno del 2014 infatti si affranca ... Su Sky e in streaming su NOW il 2024 inizia con alcune novità particolarmente attese, tra cui la nuova stagione di True Detective.