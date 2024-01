Trenord | l’azienda assume macchinisti e project manager edile

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), azienda ferroviaria lombarda, sta cercandoresponsabili della conduzione dei treni per le 2.200 e più corse effettuate di giorno in giorno. Si potrà inoltrare la propria candidatura dal 3 gennaio fino al 31 tramite la sezione “Lavora con noi” del portale.it. Si cerca inoltre anche una figura dicon esperienza pregressa. Il macchinista è il responsabile della conduzione dei nostri treni e svolge la sua attività in costante collaborazione con il capotreno e la sala operativa. I candidati selezionati per questo ruolo parteciperanno al percorso di formazione organizzato dal, che consentirà loro di acquisire le competenze necessarie. Al termine del corso che comporterà il conseguimento ...