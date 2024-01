Trascendanza organizza una giornata per sensibilizzare e fare fundraising per la Palestina

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Appuntamento il 6 gennaio 2024, presso gli spazi di Cooperativa DENSA – Strada dei Loggi, 18F, Perugia Il 6 gennaio 2024, presso gli spazi di Cooperativa DENSA – Strada dei Loggi, 18F, Perugia -unaperper la Palestina. La volontà è quella di proporre un evento comunitario, trasversale e accessibile a chiunque. L’intero ricavato andrà Youth of Sumud, un movimento di giovani palestinesi impegnati nella resistenza non violenta all’occupazione coloniale e militare israeliana. Dal 2017 questo gruppo cerca di restituire alla propria gente le terre sottratte alle loro famiglie in Cisgiordania, ristrutturando l’antico villaggio di grotte di Sarura, demolito continuamente dagli avamposti militari, per garantire a tutti i ...