Tragedia sfiorata nel Salento Bimbo di 13 mesi rischia di soffocare | lo salva un carabiniere

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Pubblicato il 3 Gennaio, 2024 Dopo quelle dei giorni e delle settimane scorse, ancora unanel. Ildi appena 13di morire per un improvviso soffocamento, ma uncon una manovra eroica ed una prontezza di riflessi non indifferente glila vita. La prima bella storia del 2024 si è verificata nella mattinata di ieri a Collepasso, anche se ilin questione è di Parabita. Entrambi i paesi hanno voluto festeggiare e rendere noto quanto accaduto con dei post social di primi cittadini ed assessori che andavano a pontificare il gesto del militare che hato la vita ad una piccola anima innocente. La...

Fiat Panda si schianta contro un palo dell’illuminazione pubblica in piazza Mercato a Napoli . Occupanti salvi per miracolo. È quanto documenta un ... (teleclubitalia)

Un'inchiesta rivela come lo scorso 31 dicembre un piccolo aereo da turismo e un Airbus A320 stavano per scontrarsi sull'aeroporto di ... (ilgiornale)

Terracina , 1 gennaio 2024 – Durante i festeggiamenti in una casa a Terracina , una serata di divertimento si è trasformata in un drammatico incidente ... (ilfaroonline)

L'ennesimainvece è stata soloa Ostia ieri notte tra la via Cristoforo Colombo e via Canale della Lingua: 4 feriti tutti ragazzi fra i 20 e ai 22 anni. Lo scontro è avvenuto a ...in mattina a Frosinone per un veicolo che ha preso fuoco improvvisamente. I Fatti. Stava cercando diPaura tra i clienti e i lavoratori che hanno sentito il forte boato e si sono visti all’interno del negozio una scena surreale e da film. Una vettura “parcheggiata” tra gli scaffali. Una tragedia sfio ...Non convince la versione di Pozzolo sui fatti della notte di Capodanno: i dubbi sul tipo di pistola, il proiettile in canna e lo sparo accidentale ...