Traffico Roma del 03-01-2024 ore 19 | 30

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati all’ascolto al momento abbiamo kodi per un incidente sul tratto Urbano della A24 tra le uscite Togliatti Fiorentini direzione tangenziale est e poi in tangenziale Tra la Tiburtina e viale della Moschea direzione Stadio Olimpicointenso in entrata asulla via Flaminia e sulla via Salaria con code rispettivamente dalla ed all’aeroporto dell’Urbeintenso Anche nell’area del Foro Italico per l’afflusso di tifosi allo stadio Olimpico per l’incontro di calciomeno Cremonese previsto per le 21 uscendo dalla città troviamo poi code sulla via Salaria nelle due direzioni ed altezza di Settebagni dove per lavori si scambia di carreggiata fuori città abbiamo ancora code sulla A24-teramo tra Vicovaro Mandela e Castel Madama ...