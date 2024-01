Traffico Roma del 03-01-2024 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati all’appuntamento con ilgeneralmente scorrevole in queste ore sulle strade dida segnalare Tuttavia brevi code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra lo svincolo per LaTeramo e La Rustica mentre sul tratto Urbano della A24 abbiamo code per entrare in tangenziale a partire da Portonaccio uscendo dalla troviamo poi code sulla via Salaria nelle due direzioni all’altezza di Settebagni dove per lavori si scambia di carreggiataintenso poi nell’area del Foro Italico per l’afflusso di Fusi allo stadio Olimpico per l’incontro di calcioCremonese previsto per le 21 fuori città Infine abbiamo ancora code sulla A24-teramo tra Vicovaro Mandela e Castel Madama ...