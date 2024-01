Traffico Roma del 03-01-2024 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati in ascolto per un veicolo in fiamme sulla carreggiata interna del raccordo anulare all’altezza dell’area di Servizio Selva Candida troviamo residuo code a partire dallo svincolo di Montespaccato poi sempre in interna altre brevi code3 alla Tiburtina e la Casilina code a tratti anche in carreggiata esterna tra la Pontina è lafuori città Devo ancora coda per un incidente un incidente risolto sulla A24-teramo tra Vicovaro Mandela e Castel Madama direzionequesta sera Inoltre alle 21 allo stadio l’incontro di calcio Roomba Cremonese disciplina diprovvisoria già a partire da queste ore dettagli di queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it da Massimo Beschi è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della ...