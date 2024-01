Traffico Roma del 03-01-2024 ore 13 | 30

Traffico Roma del 03-01-2024 ore 12 : 30 Roma infomobilitĂ a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilitĂ su Viale Trastevere per incidente difficoltĂ di transito altezza Vicolo di ... (romadailynews)

Traffico Roma del 03-01-2024 ore 11 : 30 Roma infomobilitĂ a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilitĂ stamani abbiamo forte Traffico in via Gregorio VII via Baldo degli Ubaldi ... (romadailynews)

Traffico Roma del 03-01-2024 ore 10 : 30 Roma infomobilitĂ a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilitĂ stamani abbiamo forte Traffico in via Gregorio VII via Baldo degli Ubaldi ... (romadailynews)

Traffico Roma del 03-01-2024 ore 10 : 00 Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sulla via Tuscolana per incidente forti rallentamenti altezza via Marco Fulvio ... (romadailynews)

Traffico Roma del 03-01-2024 ore 09 : 30 Roma infomobilitĂ a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilitĂ ben trovati dalla redazione poco Traffico queste ore sulla rete viaria ... (romadailynews)