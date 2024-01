Traffico Roma del 03-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità su Viale Trastevere per incidente difficoltà di transito altezza Vicolo di mazzamurelli al centro chiusa via XX Settembre tra l’incrocio con viale delle Quattro Fontane e la salita di San Nicola da Tolentino in direzione di Largo di Santa Susanna fino a venerdì 5 gennaio proseguono i lavori di potatura in viale di Tor di Quinto chiusure sulle corsie laterali dalle 930 alle 16 fino al 7 di gennaio dalle 9 alle 21 in strada alle due linee gratuite free uno è free due che partono rispettivamente da termine da Ostiense e consentono di raggiungere il centro sempre fino al 7 di gennaio le zone alimitato del centro e Tridente sono attive tutti i giorni incluso sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...