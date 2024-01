Traffico Roma del 03-01-2024 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sulla via Tuscolana per incidente forti rallentamenti altezza via Marco Fulvio Nobiliore poco ilsulla restante rete viaria cittadina regolare la circolazione anche sul Raccordo Anulare e consolari fino al 7 gennaio le ZTL di centro e Tridente sono attive tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 Questa sera alle 21 allo stadio Olimpico incontro di calcioCremonese sarà istituita una disciplina diprovvisoria E questa partire da diverse ore prima ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...