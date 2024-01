Traffico Roma del 03-01-2024 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) LuceverdeBari trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani poco ilsulla rete via area cittadina regolare la circolazione anche sul Raccordo Anulare e consola al centro ricordiamo che via XX Settembre è chiusa tra l’incrocio con via delle Quattro Fontane e la salita di San Nicola da Tolentino in direzione di Largo di Santa Susanna fino al 7 gennaio le ZTL di centro il tridente sono attiva e tutti i giorni incluso il sabato e festivi dalle 6:30 alle 20 Questa sera alle 21 allo stadio Olimpico incontro di calcio Cremonese tra istituita una disciplina diprovvisoria a partire da diverse ore prima maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...