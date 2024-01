Tra progettazione e produzione | Il valore di una formazione CAD CAM di alto livello

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nel mondo della tecnologia, in costante evoluzione, è necessario sviluppare software innovativi e all’avanguardia in grado di supportare i professionisti del settore in diversi ambiti. Proprio in questo contesto, sono stati creati i software CAD/CAM che hanno permesso di progettare modelli tridimensionali, di programmare e di organizzare le macchine utensili per ladi un prodotto finale. I corsi CAD/CAM formano figure professionali in grado di utilizzare questi sistemi informatici con facilità e di gestire autonomamente tutte le fasi di creazione di un prototipo, dallaalla. Scopriamo insieme cosa sono i software CAD/CAM e quali sono i vantaggi di frequentare un corso cad cam professionale online. Cos’è il CAD Il termine CAD, ovvero Computer Aided Design, si riferisce all’utilizzo di software ...