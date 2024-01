Tournée 4 Trampolini | perché Alex Insam è stato squalificato | l’azzurro era in zona punti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dopo la strepitosa qualificazione di ieri, c’è sicuramente un po’ di delusione in casa Italia al termine della prima serie di gara a Innsbruck nella terza tappa delladei Quattro2024. Oltre al 28° posto parziale di Giovanni Bresadola, un risultato al di sotto delle aspettative in relazione al suo potenziale attuale, pesa oltremodo purtroppo la squalifica di. Il 26enne altoatesino stava disputando davvero un’ottima Vierschanzentournee, centrando sempre la(25° a Oberstdorf, 23° a Garmisch-Partenkirchen) e trovando degli acuti importanti come lo splendido ottavo posto di ieri nelle qualificazioni sul Large Hill HS128 tirolese che gli aveva consentito di trovare un accoppiamento favorevole nella prima serie odierna. In effetti ...

Che cos'è ladei QuattroLaè l'evento più importante per quanto riguarda gli sport invernali nelle vacanze natalizie. Si tratta di quattro gare di Salto con Gli Sci in ...Condizioni davvero difficili hanno caratterizzato la qualificazione di Innsbruck , sede della terza e penultima tappa della Tournèe dei Quattro2024 . Il forte vento, con raffiche discontinue sia per intensità che per direzione, ha sparigliato le carte in tavola nella prima delle due prove austriache che assegneranno l'ambita ...