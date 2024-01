Tournée 4 Trampolini 2024 | Hoerl vince a Innsbruck Kobayashi secondo e nuovo leader

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Al termine di una gara lunghissima e condizionata da un vento estremamente variabile sia a livello di direzione che di velocità, Jantrionfa sul Bergiselschanze die si aggiudica la terza tappa delladei Quattro. Per l’austriaco si tratta della seconda vittoria individuale della carriera nel circuito maggiore, dopo l’affermazione di Wisla nel dicembre del 2021. Il 25enne di Bischofshofen si è dimostrato il più forte sul Large Hill tirolese, facendo la differenza nella prima serie con un salto mostruoso per poi conservare abilmente l’ampio vantaggio accumulato con unsalto di qualità., balzato adesso al terzo posto nella graduatoria generale della 72ma Vierschanzentournee, si presenterà dunque alla gara di casa con ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52: Non un salto straordinario di Wellinger! Resta in corsa ma non è un crack. Misura di 128.5, vento ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06. Per oggi è tutto, appuntamento a venerdì con la qualificazione di Bischofschofen e a sabato per la ... (oasport)

Rivivi la DIRETTA SCRITTA della terza gara delladei Quattro2023 - 2024, in programma a partire dalle ore 13.30. L'evento è visibile in tv su Eurosport e in live streaming su ...Condizioni davvero difficili hanno caratterizzato la qualificazione di Innsbruck , sede della terza e penultima tappa della Tournèe dei Quattro2024 . Il forte vento, con raffiche discontinue sia per intensità che per direzione, ha sparigliato le carte in tavola nella prima delle due prove austriache che assegneranno l'ambita ...