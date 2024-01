Tour de Ski 2024 | Chanavat avanti nella qualificazione della sprint di Davos Pellegrino 6° | con lui avanti due altri azzurri

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) In archivio anche lamaschile aper quanto riguarda laa tecnica libera valida per la tappa centrale, la quarta, delde Ski. In terra svizzera è ancora Lucasa dettare legge: il francese stampa un tempo imprendibile per tutti, 2’14?90, e si dichiara di fatto favorito d’obbligo. Seconda posizione per il padrone di casa Valerio Grond a 2?39, seguito dal norvegese Harald Oestberg Amundsen che gli rende sei decimi. Quarto lo svedese Edvin Anger a 3?42, seguito dalla sorpresa di questa giornata, il transalpino Theo Schely, quinto a 3?66.de Ski: aJonna Sundling guida la, tris d’azzurrePer Federico ...

