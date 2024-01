Tour de Ski 2023 2024 | Federico Pellegrino terzo nella sprint di Davos

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Terminate le garemaschili e femminili di sci di fondo a, valide per ilde Skichiudein finale, conquistando il primo podio in stagione ed in classifica generale del. Per le donne a vincere è la svedese Linn Svahn, che domina per distacco anche ladie concede il bis dopo il trionfo di Dobbiaco. Secondo posto in rimonta per la norvegese Kristine Stavaas Skistad. Terza piazza per la statunitense Jessica Diggins. che mantiene la testa della classifica del. Tra gli uomini vince il favorito Lucas Chanavat. Secondo posto per lo svedese Edvin Anger che resiste al forcing finale di...

