Tottenham Hotspur vs Burnley – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ilinizia il 2024 con un terzo turno di FA Cup in casa contro il, squadra di Premier League, venerdì 5 gennaio sera. Le due squadre si incontrano per la prima volta da settembre, quando gli Spurs ottennero una comoda vittoria per 5-2 sui Clarets al Turf Moor nella massima serie. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreSolo tre giorni dopo aver subito una sconfitta per 4-2 a Brighton & Hove Albion, ilsi è ripreso per chiudere in bellezza il 2023 con una vittoria casalinga per 3-1 sul Bournemouth, ...