Tornado | il cavallo morto per la paura la notte di Capodanno

Botti di Capodanno peggiori nemici degli animali, come spesso viene inutilmente ricordato. L'ultima vittima, in ordine di tempo, è, ilmorto proprio a causa del terribile frastuono dell'ultimo dell'anno, tra mortaretti e fuochi d'artificio. E' accaduto nella tenuta dell'Oca Carolina, bed & breakfast di ...ROMA - 'Una triste storia che ci fa riflettere sugli effetti dei botti di Capodanno: un, è morto a causa dei petardi. La Lega è impegnata da sempre per promuovere il rispetto e la difesa degli animali: è una prova di civiltà'. È quanto scrive sulla sua pagina Facebook il ...I botti di Capodanno rappresentano una minaccia per gli animali domestici e selvatici. Ecco il tragico destino di Tornado, cavallo vittima dell'intenso frastuono dei fuochi d'artificio.Tragedia nel Torinese dove un cavallo è morto per colpa dei botti di fine anno. Come lui tantissimi altri animali hanno perso la vita così ...