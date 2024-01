Toritto | cede il pavimento del balcone | due feriti per la caduta in strada Causa possibile l' urto con un camioncino

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tweet dei vigili del fuoco: Per cause da accertare,la pavimentazione delsotto i loro piedi, due persone ferite: intervento dei vigili del fuoco alle 10:30 di #oggi nel centro storico di. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. L'articoloildel, dueper lain l'con un proviene da Noi Notizie..