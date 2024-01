Topolino celebra la TV italiana nel suo nuovo numero

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dal 3 gennaio con3554 arriva il Topolibro da collezione dedicato al mondo della TV, prefazione di Fiorello Il 2024 si apre con scintillanti e coloratissimezioni per la TV. Il 3 gennaio 1954, infatti, iniziava il regolare servizio di trasmissioni televisive. In occasione di questa ricorrenza “rivoluzionaria”, conarriva unTopoLibro da collezione per tutti gli amanti del piccolo schermo: La televisione raccontata da. Questo volume speciale raccoglie una serie di avventure con i personaggi Disney dentro e fuori dal piccolo schermo, in un viaggio tra passato e presente, curiosando tra format (dal quiz al reality show, passando per le grandi kermesse musicali) e incontrando tante guest star d’eccezione. A rendere ...

Presentata in anteprima a Lucca Comics & Games, Panini Comics porta in fumetteria e su Panini.it un volume da collezione che esalta la bellezza ... (lopinionista)

VEDI ANCHE Al cinema 'Wish': Disneyi sogni per i suoi 100 annidiventa star dell'horror Non è la prima volta che succede. Nel 2021 a essere liberato dal copyright fu Winnie the ......di questa serie animata sui generis (una terza è già in produzione) arrivata sulla piattaforma della Casa dicon un episodio al giorno durante le festività natalizie 2023, chea ...Topolino da collezione, la Televisione raccontata attraverso le Avventure Disney, Il 2024 si apre con scintillanti e coloratissime celebrazioni per la TV italiana. Il 3 gennaio 1954, infatti, iniziava ...Dopo 95 anni dalla loro prima apparizione, Topolino e Minnie diventano di "pubblico dominio". Tutto quello che c'è da sapere ...