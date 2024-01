Thunderbolts | Steven Yeun abbandona il cast

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dopo i ritardi accumulati per via degli scioperi di Hollywood,ildi, non sarà Sentry. La star di The Walking Deadha rinunciato a recitare in. L'attore sudcoreano si sfila dalla Fase 5 dell'MCU ufficializzando la sua uscita di scena. I motivi? A quanto pare, la scelta disarebbe legata ai ritardi di produzione che si sono accumulati per via del duplice sciopero di Hollywood che ha paralizzato l'industria per mesi l'estate scorsa. Di conseguenza, la release diè slittata dal 20 dicembre 2024 al 25 luglio 2025, creando un conflitto con gli altri impegni lavorativi dell'attore. L'Hollywood Reporter, che ha confermato la notizia dell'uscita ...

