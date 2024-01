The Shrouds | la prima foto del nuovo film di David Cronenberg

, la nuova fatica di David Cronenberg, è forse in arrivo nel 2024 ed ecco le prime due immagini dell'affascinante ...David Cronenberg è ritornato alla regia cone online è stata condivisa la prima foto ufficiale del film. Lo scatto è stato pubblicato dalla rivista Cahiers du cinéma, come riporta il sito Bloody Disgusting. La foto del ...Tra l’altro vi ricordiamo che proprio The Shrouds potrebbe essere presentato all’edizione 2024 del Festival di Cannes anche se il tutto deve essere ancora confermato. A completare il cast, oltre a ...Online è stata condivisa la prima foto del film The Shrouds, il progetto di David Cronenberg con Vincent Cassel e Diane Kruger.