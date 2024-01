Testimone d’accusa | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nel finale del, Leonard, che ha ascoltato la confessione di Christine, conferma di aver effettivamente ucciso la signora French. Sir Wilfrid è infuriato ma non può fermare Leonard a causa delle leggi sulla doppia incriminazione (da allora annullate nel Regno Unito) che impedirebbero un nuovo processo. Christine è scioccata nello scoprire che Leonard ha avuto una relazione con una donna più giovane per la quale intende abbandonare Christine, ritenendo che lui e Christine siano ormai pari perché si sono salvati la vita a vicenda. Christine afferra con rabbia un coltello (usato in precedenzaprova e messo in evidenza da un riflesso sul monocolo di Sir Wilfrid) e uccide Leonard. Dopo essere stata arrestata dalla polizia, Sir Wilfrid, spinto da Miss Plimsoll, dichiara che assumerà la difesa di ...