Test match deludenti per le Azzurre | pesante sconfitta con l’Inghilterra dopo il pari casalingo con l’Irlanda

Questa sera erano in programma tre partite valide per la 17ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Piacenza ha ... (oasport)

In Germania continuano le Proteste dei tifosi dopo il via libera all'ingresso di investitori stranieri e fondi privati in Bundesliga (golssip)

Asd Città di Casale, Test match in famiglia: L’under 19 del vivaio nerostellato è stata chiamata all’ultimo momento per sostituire la Polisportiva Frugarolese che non ha potuto essere presente per il Test-match con Michelerio e compagni. Alla ...casalenews

Torres-Pescara, match clou di giornata in C: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming: Sarà un vero e proprio Test di maturità per la squadra ... che ha smaltito l’infortunio di natura muscolare patito nel corso del riscaldamento della match col Perugia dello scorso 18 febbraio. In ...ilpescara

Marvin Demollari prepara un Test di lusso contro “BlackCat” Finiello: La data è quella di venerdì 19 aprile, la località Roma e l'organizzazione è quella della BBT, ovvero Buccioni Boxing Team. Marvin Demollari tornerà sul ring tra poco più di un mese e mezzo per affron ...noitv