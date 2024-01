Terremoto in Giappone | sale a 64 morti bilancio morti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – Una nuova scossa di assestamento di magnitudo 4.9 ha colpito la prefettura di Ishikawa, lungo la costa occidentale del, a due giorni dal forteche ha fatto almeno 64, la maggior parte nelle città di Wajima e Suzu. La nuova scossa è stata registrata intorno alle 10.54 ora locale. Non è scattata l’allerta tsunami. Secondo l’Agenzia meteorologica del, dal giorno di Capodanno sono state registrate 448 scosse. E proseguono le attività dei soccorritori. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

