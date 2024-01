Terremoto in Giappone | sale a 64 morti bilancio morti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) – Una nuova scossa di assestamento di magnitudo 4.9 ha colpito la prefettura di Ishikawa, lungo la costa occidentale del, a due giorni dal forteche ha fatto almeno 64, la maggior parte nelle città di Wajima e Suzu. La nuova scossa è stata registrata intorno alle 10.54 ora locale. Non è scattata l’allerta tsunami. Secondo l’Agenzia meteorologica del, dal giorno di Capodanno sono state registrate 448 scosse. E proseguono le attività dei soccorritori. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sono almeno 55 i morti provocati daldi magnitudo 7.6 della scala Richter che lunedì, primo giorno del 2024, ha colpito la penisola di Noto, sulla costa centro - occidentale del, nella prefettura di Ishikawa. Lo rende ...C'erano tutti: da Gianni Letta ai suoi autisti affezionati • Si aggrava il bilancio delin. I morti sono 64. A Suzu, circa il 90 per cento delle case è stato completamente o ...Sono saliti a 64 in Giappone i morti per il potente terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito la prefettura di Ishikawa il giorno di Capodanno. Lo riferisce ...Una nuova scossa di assestamento di magnitudo 4.9 ha colpito la prefettura di Ishikawa ...