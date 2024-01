Terremoto in Giappone | sale a 64 morti bilancio morti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Pubblicato il 3 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Una nuova scossa di assestamento di magnitudo 4.9 ha colpito la prefettura di Ishikawa, lungo la costa occidentale del, a due giorni dal forteche ha fatto almeno 64, la maggior parte nelle città di Wajima e Suzu. La nuova scossa è stata registrata intorno alle 10.54 ora locale. Non è scattata l'allerta tsunami. Secondo l'Agenzia meteorologica del, dal giorno di Capodanno sono state registrate 448 scosse. E proseguono le attività dei soccorritori. —internazionale/ [email protected] (Web Info)

E oggi un velivolo della guardia costiera in partenza per fornire aiuti nelle zone più colpite si è scontrato con un aereo di linea Japan Airlines ... (wired)

