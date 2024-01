Terracina | partiti gli interventi per la messa in sicurezza delle strade

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), 3 gennaio 2024 – In attesa della definitiva aggiudicazione dell’appalto per glisulla rete stradale di, sonoi lavori preannunciati per intervenire intanto sulle situazioni di pericolo più evidente. Gli, iniziati questa mattina, proseguiranno fino al termine del mese di gennaio e arriveranno ad interessare l’intero territorio comunale. “È chiaro che – spiega l’Amministrazione comunale – le situazioni più gravi potranno essere affrontate solo con l’appalto quadro di oltre 4 milioni, in attesa di aggiudicazione, per evitare di impiegare risorse in lavori che potrebbero poi risultare non completamente soddisfacenti. Gli attualiin corso, con asfalto a caldo, profilatura e compressione a bitume, sono sicuramente migliori ...

