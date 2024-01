Terra dei Fuochi | sequestrata un’attività abusiva | denunciato un fabbro

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia Locale di Caserta diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli prosegue ed intensifica le attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate a reprimere il fenomeno delladeifinalzzate alla salvaguardia ed alla tutela della salute dei cittadini. E’ stata controllata ed ispezionata una attività diallocata sempre nella località di San Clemente. I controlli effettuati e la verifica dei documenti hanno portato alla luce che l’attività è risultata essere priva delle autorizzazioni in materia ambientale per lo scarico delle acque reflue e l’emissione in atmosfera oltre ai registri di carico e scarico dei rifiuti, pertanto operante in dispregio alle normative vigenti in materia ambientale. Per l’assenza dei titoli autorizzativi la Polizia Locale ha posto ...