Tentativo a sorpresa | dalla Juve alla Roma a gennaio

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)per il calciatore dellantus, laintende provarci finofine per il mercato diSono giorni molto importanti per la Serie A, visto l’inizio del nuovo anno. Oltre al 2024, al via anche il calciomercato di, che vede i club italiani già pronti per sfruttare al meglio le opportunità che si possono presentare per rinforzare la rosa in vista della ripresa del campionato. La seconda parte di stagione si rivelerà entusiasmante e decisiva per diverse squadre, che vogliono raggiungere gli obiettivi prefissati quest’estate a tutti i costi. Inoltre, sarà una finestra di mercato molto accesa, visto che alcune dirigenze hanno già effettuato dei colpi. L’Inter ha praticamente preso Buchanan, il Napoli Mazzocchi, il Milan Gabbia. ...