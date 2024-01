Tennis | United Cup Francia batte Italia 3 - 0 | transalpini ai quarti

Scatta stanotte la United Cup, trasmessa in diretta su SuperTennis e SuperTenniX, la piattaforma streaming della Federazione Italiana Tennis e Padel. ... (247.libero)

A Perth, la Serbia è in svantaggio contro la Repubblica Ceca nel Gruppo E. La campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova ha ottenuto la prima

Alla RAC Arena di Perth iniziano i quarti di finale di United Cup, manifestazione a squadre miste trasmessa in diretta su SuperTennis e SuperTenniX.

Alla "Ken Rosewall Arena" di Sydney l'Italia è stata battuta 2 - 0 dalla Francia nella sesta giornata della United Cup 2024 , il torneo per nazioni a

... Sonego cede a Mannarino, sconfitto anche il doppio SYDNEY (AUSTRALIA) - Alla "Ken Rosewall Arena" di Sydney l'Italia è stata battuta 3 - 0 dalla Francia nella sesta giornata dellaCup 2024, ...AtpNiente da fare. È terminata l'avventura dell'Italia nellaCup: la formazione azzurra ha perso anche lo scontro diretto con la Francia nella notte di mercoledì 3 gennaio e ha chiuso al ...La United Cup 2024 di tennis dell'Italia si chiude con la sconfitta per 0-3 contro la Francia nell'ultimo tie del Girone D, giocato a Sydney: nel doppio misto, ormai ininfluente per le sorti del raggr ...Nella United Cup Mannarino si è colpito ripetutamente con il manico della racchetta nella partita contro Sonego valida per Francia-Italia ...