Tennis | Torneo Brisbane Safiullin l' avversario di Arnaldi ai quarti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ilta russo si è imposto in tre set sull'australiano Popyrin(AUSTRALIA) - Sarà Romana sfidare Matteoaidi finale delInternational presented by Evie,...

L'azzurro ha battuto in due set il Tennis ta di casa Wong Chak Lam Hong KONG (CINA) - Lorenzo Musetti avanza al secondo turno al "Bank of China Hong ... (ilgiornaleditalia)

L'azzurro ha battuto in due set il Tennis ta di casa Wong Chak Lam Hong KONG (CINA) - Lorenzo Musetti avanza al secondo turno al "Bank of China Hong ... (247.libero)

... Atp 250 con un montepremi di $739.945 sul duro (Greenset Cushion) al QueenslandCentre. Il russo, numero 39 del mondo, si è imposto 6 - 7 (9), 6 - 4, 7 - 6 (3) sull'australiano Alexei Popyrin ...Alla "Ken Rosewall Arena" di Sydney Grecia in vantaggio 1 - 0 sul Canada (Gruppo B) nella sesta giornata della United Cup 2024 , ilper nazioni a squadre miste, trasmesso in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. Chi vince si qualifica per i quarti dove troverà la miglior seconda dei tre gironi disputati a Sydney (B, D, F). ...Il tennista russo si è imposto in tre set sull'australiano Popyrin BRISBANE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Sarà Roman Safiullin a sfidare Matteo ...È durato solo un turno a Brisbane il ritorno al tennis giocato di Naomi Osaka, assente dai campi da oltre un anno per maternità. La giapponese, ex numero 1 al mondo, si è detta “super delusa” dopo l’e ...