Tennis | Torneo Brisbane Rune ai quarti | Shevchenko ko in tre set

L'azzurro ha battuto in due set il Tennis ta di casa Wong Chak Lam Hong KONG (CINA) - Lorenzo Musetti avanza al secondo turno al "Bank of China Hong ... (247.libero)

... Atp 250 con un montepremi di $739.945 sul duro (Greenset Cushion) al QueenslandCentre. Il danese, numero 1 del tabellone, si è imposto in tre set sul russo Alexander Shevchenko con il ...Vedi di più Chiara Ferragni debutta a Wimbledon: il suo look e tutti quelli delle celeb aldipiù famoso del mondo Chi crede si tratti di un evento sportivo sbaglia di grosso: Wimbledon ...Il danese, numero 1 del tabellone, affronterà l'australiano Duckworth BRISBANE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Holger Rune ai quarti di finale del ...L'Australia conduce per 1-0 sulla Serbia dopo il primo singolare alla United Cup, torneo a squadre in corso a Perth e Sydney. Proprio sul centrale ...