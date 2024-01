Tennis | Rafa Nadal al rientro batte Thiem | “Grazie a chi mi è stato vicino”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) No, decisamente non si è scordato come si fa.nel primo match in singolo aldal lungo infortunio ha prima ripreso confidenza con il gioco e poi ha superato in scioltezza Dominicin due set per 7-5, 6-1. Bisogna dirlo, di sicuro non il miglior, ma da parte dello spagnolo è arrivato un segnale chiarissimo: i 37 anni sono solo un numero e ora l’obiettivo è riprendersi tutto ciò a cui l’anno scorso non ha potuto nemmeno competere. Al termine dell’incontro era visibilmente contento e ha parlato così ai microfoni dell’ATP.: “Giorno importante dopo uno degli anni più duri della mia carriera” Crediti foto:elFacebookQueste dunque alcune delle parole del fuoriclasse spagnolo: “Oggi è ...

Non so cosa succederà, ma oggi sono felice di avere una nuova occasione di giocare a'. IntervisteIl ritorno nel circuito di Rafael Nadal è stato probabilmente la notizia più bella di questo ... L'obiettivo diCome tutti sanno Nadal ha nel Roland Garros il suo torneo preferito, ...No, decisamente non si è scordato come si fa. Rafa Nadal nel primo match in singolo al rientro dal lungo infortunio ha prima ripreso confidenza con il gioco e poi ha superato in scioltezza Dominic Thi ..."Non mi sono dimenticato come si gioca a tennis". Eccolo il manifesto del ritorno in campo di Rafael Nadal: a 37 anni, dopo 347 giorni di assenza dal circuito, ha dato subito spettacolo al torneo Atp ...