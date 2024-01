Tennis | Djokovic infortunato? Il parere di Kyrgios e la possibile causa

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Novakha perso contro l’australiano Alex de Minaur alla United Cup, competizione per Nazionalitiche in corso di svolgimento tra Sydney e Perth. Il numero 1 al mondo ha ceduto contro il padrone di casa, dopo che all’esordio aveva regolato il ceco Jiri Lehecka. Una battuta d’arresto davvero inattesa per il fuoriclasse serbo, che non è parso nella miglior condizione fisica e che si avvicina con qualche incertezza agli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà il 14 gennaio sul cemento di Melbourne. Novaksta facendo i conti con un infortunio al polso destro. Una criticità fisica che potrebbe essere figlia del continuo cambio di palle, almeno secondo Nick, come ha scritto in un post pubblicato su X: “Il cambio di palline ogni settimana ha finalmente intaccato il polso di ...

... ma la notizia vera e propria riguarda le condizioni di Novak. Nel match di singolare ... l'attuale numero uno delmondiale non riuscito a tenere sotto controllo il suo problema al ...Interviste"È fantastico ed è difficile trasformare in parole le emozioni che sto provando in questo ...importante della sua carriera alla United Cup battendo per la prima volta Novak...L'ex numero 1 del mondo inizierà nel circuito Fip con l'Australian Open: sarà il suo debutto assoluto con la pala ...Arriva dopo 43 vittorie consecutive la sconfitta per Novak Djokovic. Il serbo viene battuto in due set nella United Cup dall'australiano Alex De Minaur. Per il numero uno al mondo però chiara l'impres ...