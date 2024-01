(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Ilè intervenuto annullando ilin corso in occasione della prossima puntata di sabato 8 gennaio. Nel pomeriggio di oggi, le cose nella spiatissima Casa di Cinecittà sono totalmente cambiate in seguito all’uscita di Beatrice Luzzi. La concorrente, ad oggi la preferita dal pubblico, è stata costretta ad abbandonare il reality a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Grande Fratello Anticipazioni della puntata che andrà in onda lunedì 8 gennaio in prime time su Canale 5. Al timone della conduzione ci sarà come di ... ()

Sempre dai social ufficiali, ilFratello ha espresso la propria vicinanza all'attrice e ha inoltre annunciato dell'annullamento delin corso. La Luzzi era in nomination insieme a ...Fratello Anticipazioni,annullato. Cosa accadrà Tutto pronto per una nuova puntata delFratello che andrà in onda, lunedì 8 gennaio, in prime time su Canale 5. Il...Perché non apriamo un televoto flash per MV, Anita e compagnia cantando ... Vorrei un freeze di mezz’ora per mettere un po’ di persone al proprio posto“. Grande Fratello, l’amico di Beatrice Luzzi ...Televoto Grande Fratello annullato: chi era il preferito, cosa accadrà adesso dopo la chiusura. Il comunicato ufficiale.