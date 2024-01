Televoto GF 8 Gennaio ufficialmente annullato | il motivo

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Anticipazioni GF 82024,: spunta ildella decisione presa dalla produzione del reality show di Canale 5!GF 82024: I 3 INQUILINI RIMASTI IN GIOCO NON SONO PIU’ VOTABILI, C’ENTRA L’IMPROVVISO ADDIO DI BEATRICE- L’improvviso dramma che ha colpito e sconvolto Beatrice Luzzi, ormai ex concorrente del GF, ha avuto delle ripercussioni anche sulche vedeva coinvolti gli altri tre concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso ...