Teheran accusa Tel Aviv | le mani del regime sionista dietro la strage di Kerman

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Israele sta provocando ripetutamente le potenze arabe? Gli attacchi mirati fuori dai suoi confini non fanno altro che alimentare le tensioni e portare ad un conflitto regionale in Medio Oriente. Gli americani sono complici della strategia degli ebrei oppure riusciranno ad evitare il peggio? Il vicepresidente iraniano Mohammad Mokhber, nel suo messaggio di cordoglio per ladi, hato Israele dell’attacco, affermando che “ledel” hanno versato il sangue di cittadini innocenti. L’uccisione dell’alto dirigente di Hamas, Saleh Al-Arouri, avvenuta ieri a Beirut è “una palese aggressione israeliana”. Lo ha affermato il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, nel corso di un discorso dove ha porto le sue condoglianze al capo politico di Hamas, Ismail ...