Talenti | cittadini si uniscono per sostenere Roberto | dalla tenda alla speranza per una nuova vita

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)si mobilita per far passare un Natale e un Capodanno sereno aMascioli, clochard del quartiere. La storia diMascioli, 58enne italiano e senza fissa dimora nel quartiere di, è una di quelle situazioni che tocca il cuore delle persone e in particolare i romani. L’uomo, che oggi vive in unalungo via Ugo Ojetti, da alcuni residenti molto generosi ha ricevuto un inaspettato regalo di Natale, oltre a un aiuto che lo torna a far sperare per delle condizioni dimigliori. La storia dinel quartiereL’uomo, dopo alcuni problemi con la giustizia e la droga, da diverso tempo è costretto a vivere come senza fissa dimora all’interno del quartiere. Nonostante ciò, la sua storia ha toccato il cuore dei ...