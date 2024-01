Tabellone Coppa Italia | il programma degli ottavi e gli accoppiamenti ai quarti

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Un match senza storia questa sera a San Siro, dove il Milan ha ospitato il Cagliari per glidi finale di. I rossoneri hanno dominato, portando a casa una preziosa vittoria. La sfida è finita col punteggio di 4-1, con una doppietta di Jovic, e le reti di Traore e Leao. A nulla è servito il gol di Azzi. Il Milan stacca dunque il pass per idi finale dellae dovrà vedersela contro l’Atalanta. Tutto facile per la squadra di Gasperini nel match contro il Sassuolo. Il grande trascinatore è stato De Ketelaere, autore di una grande doppietta. In gol anche Miranchuk.di finale Lazio-Genoa 1-0Fiorentina-Parma 3-2 d.c.r. Napoli-Frosinone 0-4 Inter-Bologna 1-2 d.t.s.Milan-Cagliari 4-1Atalanta-Sassuolo 3-1 Roma-Cremonese, 3 gennaio ore ...

