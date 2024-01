Supplenti senza stipendio | Di Meglio Gilda | “Situazione indecente Italia unica in Europa”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) "E’ drammatica ladi molti docenti precari assunti a settembre 2023 che non hanno percepito alcuno. Quattro mesi di lavoro gratis che stanno provocando seri disagi agli insegnanti che, come ogni lavoratore, deve far fronte a spese mensili quali affitto, spesa, benzina, bollette". L'articolo .