Sui balneari e gli ambulanti i dubbi di Mattarella fino ad oggi rimasti inascoltati Ma la Lega insiste | difendere i lavoratori  

Il Presidente ha ricordato, come aveva già fatto un anno fa, che i comuni dovranno disapplicare la legge appena approvata proprio perché in contrasto con la disciplina europea di rango ...E infine per la sferzata di Mattarella, che fa il paio con un analogo rilievo avanzato dal Colleall'inizio dell'anno scorso. Il tema è delicatissimo per tutta la maggioranza. L'eterno ...Il capo dello Stato ha anche un ruolo di garanzia sui trattati internazionali, specie su quelli dell’Italia con la Ue e Mattarella osserva «rilevanti perplessità di ordine costituzionale» sollecitando ...Sarà il Comune di Caorle, in Veneto, a ospitare la settima edizione del G20 Spiagge, il summit fra le più importanti località turistiche balneari italiane. Il G20 Spiagge 2024 si terrà nel mese di apr ...