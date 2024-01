Storia diplomatica | Anatolio

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il Console romanofu magister militum per Orientem dal 433 al 446, raggiungendo il consolato nel 440, che tenne con l’imperatore d’OccidenteValentiniano III come collega. Costruì la fortezza di Teodosiopoli, lungo la frontiera con la Persia e l’Armenia, a metà degli anni 430; nel 440 diresse alcuni lavori ad Eliopoli in Fenicia e fece ricostruire le mura di Gerasa in Arabia. Sempre nel 440, il re sasanide Yazdgard II attaccò i Romani. Teodosio inviòa parlamentare con il grande re.raggiunse l’esercito sasanide, scese da cavallo e avanzò a piedi; Yazdgard, informato del fatto che si trattava del generale romano, fu spiazzato da una tale dimostrazione di rispetto e si ritirò nel proprio campo con tutto l’esercito. Qui accolse l’inviato di Teodosio, trattandolo con tutti gli onori e accettando la pace. ...

Londra teme che lasi ripeta e si è candidata a guidare la coalizione antirussa dell'Europa ...Oggi il team dell'Intelligence dei Paesi europei sta preparando una intensa attivitàe ...Eppure, come laci racconta, a vent'anni dalla creazione della SDN, una seconda e ancor più ... Benché negli anni Venti la SDN fosse stata in grado di esercitare un'efficace azione...si rinnova la discussione a livello politico-diplomatico sullo “stato delle cose” in uno dei confini più caldi del pianeta, non solo mediorientali. Un punto di frizione, un cuscinetto che fatica ...La Principessa Anna d’Inghilterra, sorella di re Carlo, le ha consegnato l’Obe, (l’Officer of the British Empire) ...