Stellantis | si chiude l’anno con una quota mercato italiano veicoli commerciali a 45 | 5%

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)2023 è stato proficuo per. Anche quest’anno ha confermato di essere la leader nel. Dataforce ha fornito dei dati secondo i qualiha chiuso lo scorso anno con unadel 45,5% e volumi di vendita oltre 88.600 unità. Il brand che ha realizzato la miglior performance è stato Fiat Professional Ducato prodotto nello stabilimento di Atessa. “Da sottolineare che l’85% deiprodotti ad Atessa sono esportati a livello internazionale a testimonianza dell’importanza dello stabilimentoche rappresenta uno dei pilastri cruciali della strategia Pro One con cuiha l’obiettivo di raggiungere la leadership globale con i sei marchi iconici del gruppo: Citroën, Fiat Professional, ...

...61%) in vetta mentre si riaccende il tema del risiko nel settore bancario, tra le performance peggiori ci sono quelle di St ( - 3,5%), con la debolezza dei tech americani, e( - 3,42%), ...Italpress Lancia Ypsilon protagonista anche nel 2023 Italpress Renault Italiail 2023 in forte crescita Italpress A dicembre in crescita il mercato dell'auto Italpress ...venduto die ...La Borsa di Milano chiude in calo (-1,39%), in linea con i principali listini europei. Pesano l'incertezza sui tassi e le tensioni geopolitiche. Moncler e Cucinelli soffrono, mentre brilla Leonardo. S ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...